На Башкирию надвигаются заморозки до -2 градусов и густой туман на дорогах

О том, что в конце лета в республике по ночам будет наблюдаться совсем не летняя погода рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии 18 августа.

Пока дневная температура в Башкирии остается действительно летней и даже непривычно теплой для августа, ночью картина меняется кардинальным образом. Так в Башкирию, пока что начиная с ее северных и горных районов, приходят ночные заморозки до -2 градусов. Промерзнет и воздух и поверхность почвы. Днем же погода по Башкирии совсем не обещает неприятных сюрпризов, прогнозируется сухая и теплая (от 20 до 25 градусов) погода со слабым северо-восточным ветром. Однако не так страшны сами заморозки как их отложенные последствия, которые могут проявиться на дорогах в виде густого тумана и существенного ухудшения видимости в пределах 500-1000 метров.

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