На Башкирию надвигаются заморозки до -2 градусов и густой туман на дорогах

На Башкирию надвигаются заморозки до -2 градусов и густой туман на дорогах
На Башкирию надвигаются заморозки до -2 градусов и густой туман на дорогах
Вчера, 16:54ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
О том, что в конце лета в республике по ночам будет наблюдаться совсем не летняя погода рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии 18 августа.

Пока дневная температура в Башкирии остается действительно летней и даже непривычно теплой для августа, ночью картина меняется кардинальным образом. Так в Башкирию, пока что начиная с ее северных и горных районов, приходят ночные заморозки до -2 градусов. Промерзнет и воздух и поверхность почвы. Днем же погода по Башкирии совсем не обещает неприятных сюрпризов, прогнозируется сухая и теплая (от 20 до 25 градусов) погода со слабым северо-восточным ветром.

Однако не так страшны сами заморозки как их отложенные последствия, которые могут проявиться на дорогах в виде густого тумана и существенного ухудшения видимости в пределах 500-1000 метров.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы