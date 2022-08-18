МЧС при содействии властей Рязанской области ведет борьбу с пожарами

Министр дал губернаторам Центрального и Приволжского федеральных округов задание организовать работу по обновлению и увеличению противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов, учитывая складывающуюся пожарную обстановку. Он подчеркнул, что важно обеспечить запрет на проведение огневых работ на землях сельскохозяйственного назначения, а также возле населенных пунктов, дабы избежать перехода огня на территории лесного фонда. Напомнил он и о необходимости усилить контроль за выполнением мероприятий по противопожарному обустройству лесов арендаторами лесных участков. Также Куренков распорядился ввести запрет на посещение лесов до улучшения ситуации с противопожарной безопасностью.