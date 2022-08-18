МЧС при содействии властей Рязанской области ведет борьбу с пожарами

МЧС при содействии властей Рязанской области ведет борьбу с пожарами
МЧС при содействии властей Рязанской области ведет борьбу с пожарами
Вчера, 21:27ОбществоФото: pxhere.com
Министр МЧС России Александр Куренков рассказал о сложившейся в результате природных пожаров обстановке в Рязанской области и проконтролировал оказание помощи населению.

В ходе координационного совещания с представителями учреждений и ведомств, участвующих в ликвидации природных пожаров, Александр Куренков поручил обеспечить эффективное применение группировки сил и средств РСЧС и при необходимости своевременно ее наращивать. Также он высказался за активное привлечение добровольной пожарной охраны. Об этом пишет ryazpressa.ru.

Министр дал губернаторам Центрального и Приволжского федеральных округов задание организовать работу по обновлению и увеличению противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов, учитывая складывающуюся пожарную обстановку. Он подчеркнул, что важно обеспечить запрет на проведение огневых работ на землях сельскохозяйственного назначения, а также возле населенных пунктов, дабы избежать перехода огня на территории лесного фонда. Напомнил он и о необходимости усилить контроль за выполнением мероприятий по противопожарному обустройству лесов арендаторами лесных участков. Также Куренков распорядился ввести запрет на посещение лесов до улучшения ситуации с противопожарной безопасностью.

К работам по ликвидации пожаров в Рязанской области привлечены 850 человек. Об этом сегодня сообщило Минприроды России.

Глава Минприроды Козлов добавил, что глава Рязанской области постоянно остается на связи с министерством. Все местные и федеральные структуры функционируют в тесном взаимодействии. Дополнительные силы и средства Рослесхоза, МЧС стягиваются в область. Козлов подчеркнул, что любые оценочные комментарии по ситуации излишни и преждевременны.

На данный момент к тушению привлекли 300 единиц техники, четыре вертолета МЧС России. Ранее в регион направили самолет-амфибию Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России, два самолета Ил-76. Сейчас в области продолжают действовать четыре очага лесных пожаров: в Спасском, Рязанском и Рыбновском районах.

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