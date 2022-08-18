Чиновники вынуждают владельцев торговых киосков в Перми закрыть свой бизнес

В Перми чиновники не хотят проводить согласование внешнего вида киосков и павильонов. С осени прошлого года ими было оштрафовано свыше 500 предпринимателей из-за внешнего вида нестационарных торговых объектов (НТО) даже при наличии федерального моратория, который запрещает проверять малый и средний бизнес.

Как сообщает properm.ru, причем судами эти штрафы были признаны незаконными в результате их обжалования. Несмотря на это, чиновниками поданы десятки исков. Они требуют оштрафовать предпринимателей из-за того, что их НТО не соответствуют фиксированным типовым проектам. В том числе речь идет о разнице в размерах. По словам самих предпринимателей, городскими властями устанавливаются в отношении торговых киосков все новые и новые ограничения. Сначала из-за них в три раза стало меньше продуктовых киосков и павильонов, установленных на муниципальной земле. А потом чиновники принялись за остальные. Они пытались на муниципальном уровне полностью запретить размещать НТО на придомовой территории, но по решению Конституционного суда РФ это было признано незаконным. Теперь, как считают чиновники, предприниматели должны заменить свои киоски и павильоны на новые типовые киоски, что потребует вложения миллионов рублей. Иначе они грозят штрафовать бизнес на сумму до 10 тысяч рублей в день. Иногда вход в действующий торговый павильон загораживается чиновниками забором, чтобы заставить предпринимателя самого свернуть бизнес. По словам заместителя главы Перми Виктора Агеева на состоявшейся недавно встрече с предпринимателями в администрации Мотовилихи, предмета спора нет. Поскольку есть перечень типовых проектов и правила, как и где они должны быть установлены. Хотя был мораторий, но чиновники не видят намерения бизнеса менять свои НТО на типовые. Особенно это касается частных территорий. Срок службы существующих киосков подошел к концу. Но, по словам предпринимателей, в Перми для НТО на придомовых территориях никакой официальный мораторий на штрафные санкции введен не был. По мнению руководителя Пермского регионального отделения Ассоциации малоформатной торговли Сергея Зекунова, существенные денежные вложения, связанные с кардинальным обновлением внешнего вида НТО, предприниматели могут делать только при условии, что власти дадут гарантию на возможность размещения НТО на данных территориях и она не будет отменена в ближайшие годы. А пока видна обратная картина. Ни одним предпринимателем не будут вкладываться такие серьезные средства в установку нового киоска без гарантии, что он не попадет под снос. Еще в прошлом году председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение, которое вводило неотложные меры, связанные с поддержкой МСП в сфере торговли. Согласно ему, была дана рекомендация региональным властям сделать так, чтобы была обеспечена максимальная доступность торговых точек для покупателей, включая и НТО.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter