Власти Башкирии озвучили официальное название нового вуза после слияния БашГУ и УГАТУ

Вчера, 17 августа стало известно название нового вуза, который образуется после слияния Башкирского государственного университета и Уфимского государственного авиационного технического университета. Новое высшее учебное заведение будет называться Уфимский университет науки и технологии.
Напомним, решение о объединении учебных заведений было принято этой весной, в апреле 2021 года. За объединение вузов проголосовали ученые советы образовательных учреждений.
Несмотря на споры, дискуссии и даже протесты студентов и сотрудников решение было принято. На недавней встрече главы Башкирии Радия Хабирова и президента России Владимира Путина поднимался и этот вопрос. Глава Башкирии сообщал, что разговор с президентом на эту тему прошел в позитивном ключе, тем более что история по общеобразовательному евразийскому центру, созданию большого университета и межвузовского кампуса началась с поддержки Путина.