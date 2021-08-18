Власти Башкирии озвучили официальное название нового вуза после слияния БашГУ и УГАТУ

Несмотря на споры, дискуссии и даже протесты студентов и сотрудников решение было принято. На недавней встрече главы Башкирии Радия Хабирова и президента России Владимира Путина поднимался и этот вопрос. Глава Башкирии сообщал, что разговор с президентом на эту тему прошел в позитивном ключе, тем более что история по общеобразовательному евразийскому центру, созданию большого университета и межвузовского кампуса началась с поддержки Путина.