В Уфе в рамках транспортной реформы количество маршрутов сократится на 15 процентов

В Уфе в рамках транспортной реформы количество маршрутов сократится на 15 процентов
В Уфе в рамках транспортной реформы количество маршрутов сократится на 15 процентов
Вчера, 16:06ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
К 2023 году планируется оставить всего 126 маршрутов городского транспорта: 97 автобусных, 29 электротранспортных.

Стало известно, что власти города поставили задачу к 2023 году сократить количество городских маршрутов на 15%. Так, в рамках транспортной реформы по Уфе будет курсировать общественный транспорт только 126 маршрутов, среди которых 97 автобусных и 29 электротранспортных. Отмечается, что изменения уже внесены в проект реформы и утверждены и.о. мэра Уфы Маратом Гарифуллиным.

Известно, что в этом году изменения коснутся еще 10 автобусных маршрутов, из которых №17с, №25, №52с, №201, №226, №223, №239, №260, №269 уже отменены. Также отменили троллейбусные и трамвайные маршруты №12 и №3, 4к, 12, 21 соответственно. Отметим, что всего с 2019 года были упразднены 27 маршрутов.

Напомним, что транспортная реформа в республике началась с приходом Радия Хабирова в 2019 году, тогда же отменили почти все повторяющиеся рейсы и начали «отлавливать» нелегальных перевозчиков. Однако, несмотря на миллиардные вложения, внедрения транспортной карты «Алга» и оптимизацию большинства маршрутов – Уфа занимает 45 место в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта, что в сравнении с прошлым годом ниже на 7 пунктов.

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