В Уфе в рамках транспортной реформы количество маршрутов сократится на 15 процентов

Напомним, что транспортная реформа в республике началась с приходом Радия Хабирова в 2019 году, тогда же отменили почти все повторяющиеся рейсы и начали «отлавливать» нелегальных перевозчиков. Однако, несмотря на миллиардные вложения, внедрения транспортной карты «Алга» и оптимизацию большинства маршрутов – Уфа занимает 45 место в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта, что в сравнении с прошлым годом ниже на 7 пунктов.