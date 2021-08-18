В Уфе перекресток Комсомольской и Шафиева закроют до конца августа

Власти города сообщили о временном закрытии перекрестка улиц Комсомольской и Шафиева с 19 по 31 августа. Сообщается, что на месте будут проводиться переустановка инженерных коммуникаций, а также работы по благоустройству улицы. Так, все работы предусмотрены планом реконструкции.
Отметим, что для автомобилистов ограничено движение и по двум полосам улицы Комсомольской на участке, ограниченном улицей 50 лет СССР и улицей Шафиева.
Напомним, что улица Комсомольская находится на реконструкции с 2019 года и строительные работы ведутся на 3,84 километрах дороги. Сообщается, что проехаться по многострадальной дороге уфимцы смогут 1 сентября, однако полный комплекс работ завершится только в конце ноября текущего года.