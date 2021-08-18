В Уфе перекресток Комсомольской и Шафиева закроют до конца августа

Власти города сообщили о временном закрытии перекрестка улиц Комсомольской и Шафиева с 19 по 31 августа. Сообщается, что на месте будут проводиться переустановка инженерных коммуникаций, а также работы по благоустройству улицы. Так, все работы предусмотрены планом реконструкции.