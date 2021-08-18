В Уфе перекресток Комсомольской и Шафиева закроют до конца августа

В Уфе перекресток Комсомольской и Шафиева закроют до конца августа
В Уфе перекресток Комсомольской и Шафиева закроют до конца августа
Вчера, 19:19ОбществоЭлина СайфрановаФото: ufacity.info
Перекресток будет закрыт с 19 по 31 августа.

Власти города сообщили о временном закрытии перекрестка улиц Комсомольской и Шафиева с 19 по 31 августа. Сообщается, что на месте будут проводиться переустановка инженерных коммуникаций, а также работы по благоустройству улицы. Так, все работы предусмотрены планом реконструкции.

Отметим, что для автомобилистов ограничено движение и по двум полосам улицы Комсомольской на участке, ограниченном улицей 50 лет СССР и улицей Шафиева.

Напомним, что улица Комсомольская находится на реконструкции с 2019 года и строительные работы ведутся на 3,84 километрах дороги. Сообщается, что проехаться по многострадальной дороге уфимцы смогут 1 сентября, однако полный комплекс работ завершится только в конце ноября текущего года.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы