В Уфе частичное ограничение на улице Новороссийской продлится до 21 августа

В Уфе частичное ограничение на улице Новороссийской продлится до 21 августа
В Уфе частичное ограничение на улице Новороссийской продлится до 21 августа
Вчера, 20:06ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Ограничение вводится из-за строительства водовода.

Власти города сообщили, что автомобильное движение будет ограничено на половине дороги улицы Новороссийской недалеко от дома 150/1. Известно, что ограничения начнутся с 22:00 18 августа до 23:00 21 августа.

Напомним, что в Уфе действует несколько ограничений. Так, в Затоне на участке с улицы М. Искужина и до поворота к дому №40 по улице Тальковая, из-за строительных работ дорога перекрыта с 10 августа по 4 октября, для автомобилистов будет открыта половина проезжей части. Помимо это, до 26 августа продлится ремонт на участке от улицы Чернышевского и до улицы Кирова.

Отметим, что для уфимцев перекрыт и съезд с улицы Сочинской на проспект Салавата Юлаева до 23 августа, в связи с этим изменен маршрут общественного транспорта. Также с 19 августа и до конца месяца будет закрыт перекресток Комсомольской и Шафиева.

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