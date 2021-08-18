В Уфе частичное ограничение на улице Новороссийской продлится до 21 августа

Власти города сообщили, что автомобильное движение будет ограничено на половине дороги улицы Новороссийской недалеко от дома 150/1. Известно, что ограничения начнутся с 22:00 18 августа до 23:00 21 августа.
Напомним, что в Уфе действует несколько ограничений. Так, в Затоне на участке с улицы М. Искужина и до поворота к дому №40 по улице Тальковая, из-за строительных работ дорога перекрыта с 10 августа по 4 октября, для автомобилистов будет открыта половина проезжей части. Помимо это, до 26 августа продлится ремонт на участке от улицы Чернышевского и до улицы Кирова.
Отметим, что для уфимцев перекрыт и съезд с улицы Сочинской на проспект Салавата Юлаева до 23 августа, в связи с этим изменен маршрут общественного транспорта. Также с 19 августа и до конца месяца будет закрыт перекресток Комсомольской и Шафиева.