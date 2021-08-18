В Уфе частичное ограничение на улице Новороссийской продлится до 21 августа

Напомним, что в Уфе действует несколько ограничений. Так, в Затоне на участке с улицы М. Искужина и до поворота к дому №40 по улице Тальковая, из-за строительных работ дорога перекрыта с 10 августа по 4 октября, для автомобилистов будет открыта половина проезжей части. Помимо это, до 26 августа продлится ремонт на участке от улицы Чернышевского и до улицы Кирова.