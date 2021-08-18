В Госдуме одобрили предложение о замене бумажных паспортов смарт-картами

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов выразил свое одобрение планам Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о переходе с бумажных паспортов на их более современные аналоги — смарт-карты — до конца 2021 года.

Как сообщает RT, Свинцов обращает внимание на то, что пользоваться смарт-картой будет действительно удобно, так как бумажные паспорта более уязвимы к любому неосторожному обращению. Когда какой-либо человек берет паспорт, чтобы сравнить фотографию, такие манипуляции могут проводиться грязными руками, поэтому на страницах паспорта остаются отпечатки пальцев. От постепенного загрязнения бумажных страниц паспорт приходит в негодность, так как становится трудно рассмотреть подпись и другие важные знаки в личном документе. Также депутат обращает внимание на то, бумажный паспорт не всегда есть возможность носить с собой из-за его размера. А если паспорт нового образца будет представлять собой небольшую карточку, формата, например, водительского удостоверения, то гораздо проще будет найти для него место. Парламентарий отдельно отмечает удобство чипа, по которому можно считывать информацию с документа нового формата. Пользоваться такой смарт-картой будет удобно и безопасно, как для владельца, так и для инстанций, которым требуется получить паспортные данные гражданина.

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