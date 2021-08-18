"Точка кипения" помогает развиваться начинающему бизнесу в регионах

"Точка кипения" помогает развиваться начинающему бизнесу в регионах
"Точка кипения" помогает развиваться начинающему бизнесу в регионах
Вчера, 15:19Общество
Лидер молодежного акселератора Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Анна Кровякова, являясь руководителем общественной приемной бизнес-обмудсмена Москвы Татьяны Минеевой, презентовала проекты, предлагаемые для реализации в “Точке кипения” АСИ, и провела большую работу с командами из регионов.

Учитывая большой вклад, который Анна Кровякова внесла в развитие сети «Точек кипения» и перспективным содержательным партнерством, ей торжественно объявили благодарность. Что понятно, если учитывать масштабные события в этой сфере в последнее время, пишет gorod55.ru.

Например, одно из основных мероприятий Года науки и технологий в России - работавший в Великом Новгороде образовательный интенсив "Архипелаг 2121". На прошедшем в рамках данного мероприятия общероссийском съезде "Точек кипения" его участниками была презентована программа стратегических приоритетов сети, которую предстоит реализовать в ближайшие три года. Они поработали в нетворкинге и посетили ярмарку предложений от партнеров.

Анной Кровяковой и председателем центрального совета ВОИР Антоном Ищенко были представлены перспективные молодежные проекты, которые связаны с технологическим предпринимательством. Воплотить их на практике планируется вместе с региональными "Точками кипения" АСИ.

Как отметила Татьяна Минеева, работа с молодыми предпринимателями является серьезным фактором для экономического развития России. Поскольку именно молодежная среда способствует возникновению новой формации предпринимателей, которые заинтересованы во внедрении технологий и инноваций, и их развитии.

По словам бизнес-омбудсмена Москвы, новое поколение предпринимателей предлагает и активно продвигает немало конкурентоспособных идей.

“Я очень рада, что подобные проекты по развитию технологического молодежного предпринимательства существуют в нашей стране”, - отметила она.

Анна Кровякова охарактеризовала ВОИР-акселератор как площадку, на которой молодые предприниматели могут встречаться с экспертами и инвесторами, одновременно являющуюся удобным коворкинг-пространством. Кроме того, она предназначена для проведения круглых столов и конференций.

В настоящее время “Точки кипения” работают на 119 площадках в 74 городах, находящихся в 62 субъектах РФ. Площадки международного филиала сети находятся в казахском городе Алматы.

“Точки кипения” служат полноценным развивающим пространством, позволяющим вести плодотворную совместную работу. При сложении их общей площади получится территория размеров в 53 тысячи квадратных метров, равная 7,5 футбольным полям.

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