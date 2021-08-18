Составлен топ-30 уроженцев Башкирии, которые достигли успехов в Татарстане

Составлен топ-30 уроженцев Башкирии, которые достигли успехов в Татарстане
Составлен топ-30 уроженцев Башкирии, которые достигли успехов в Татарстане
Вчера, 11:43ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MediaInvest
В него вошли чиновники, деятели культуры и искусства и бизнесмены. Весьма неожиданно замкнул алфавитный список Элвин Грей.

Интересный рейтинг составил сайт «Миллиард.Татар». Миграция известных и талантливых личностей между соседними братскими национальными регионами постоянно обсуждается и находится в медиа-пространстве.

В Башкирии часто сетуют на то, что молодые и талантливые очень часто стремятся уехать из региона и развиваться в соседнем регионе, где по их мнению созданы куда более подходящие условия для жизни и реализации. «Миллиард.Татар» составил список людей, которые родились и выросли в Башкирии, но признание и успех нашли в Татарстане. Заметим, что авторы рейтинга не претендуют на его полноту, так как упомянуть всех достойных личностей в одном рейтинге не представляется возможным.

Отдельного внимания в материале удостоился переезд в Казань бывшего вице-мэра Уфы Алины Сулеймановой и известного телеведущего канала БСТ Эрнеста Хайруллина, оба журналиста (Алина Сулейманова до работы в мэрии работала телеведущей - прим.ред.) теперь трудятся на государственном телеканале Татарстана.

Mkset перечислит личности попавших в рейтинг по принципу принадлежности к той или иной сфере.

Наука

Тимур Алибаев – и.о. ректора КНИТУ-КАИ, Лилия Габдрафикова – историк, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани, д.и.н., Ким Миннуллин – директор ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ, член-корреспондент АН РТ, д.ф.н.

Искусство и эстрада

Рустем Асаев – эстрадный певец, заслуженный артист РТ, Инза Идельбаева – блогер, призер конкурса красоты «Хылыукай», супруга хоккеиста Кирилла Адамчука, Филюс Кагиров – эстрадный певец, победитель Международного фестиваля им. Р. Вагапова, Ильнар Миранов – эстрадный певец, победитель фестиваля «Үзгәреш җиле», заслуженный артист РТ, Нафкат Нигматуллин – эстрадный певец, народный артист РТ, Ришат Тухватуллин – эстрадный певец, заслуженный артист РТ и РБ, Зиля Сунгатуллина – оперная певица, народный артист РФ, профессор Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова, Радик Юльякшин (Элвин Грей) – эстрадный певец, заслуженный артист РБ, советник главы Башкортостана, Салават Фатхетдинов – эстрадный певец, народный артист РТ и РБ, заслуженный артист РФ, Борис Халимов (Айдар Халим) – поэт, драматург, публицист, Зульфия Шакирова – эстрадная певица, автор песен, народный артист РТ, заслуженный артист РТ.

Медиа

Римзиль Валеев – журналист-публицист, медиаменеджер, Лилия Клюковская – медиаменеджер, пресс-секретарь ГК «Ядран-ойл», Алина Сулейманова – исполнительный директор канала ТНВ, Эрнест Хайруллин – тележурналист, ведущий канала «Татарстан-24».

Чиновники

Зиля Валеева – председатель Общественной палаты РТ, бывший министр культуры РТ, Руслан Гиззатуллин – заместитель генерального директора АО «ТАИФ», депутат Госсовета РТ, Равиль Зарипов – помощник президента РТ, бывший министр промышленности РТ, Фарис Харисов – бывший министр образования РТ, Камиль Зайнуллин – полковник МВД (в отставке), бывший начальник ОВД по Актанышскому району.

Бизнес

Рафкат Кантюков – советник гендиректора ООО «Газпром трансгаз Казань» (в прошлом – гендиректор компании), президент волейбольного клуба «Зенит-Казань», Наиль Кудаяров – директор ООО «Спецавтотранс НК», ООО «Спецтехобслуживание НК», ООО «Спецавтотранс-2» (Нижнекамск), Равиль Мингазов – бывший директор Набережночелнинской птицефабрики и ООО «Камская нива», Рустем Усманов – генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань», Руслан Юлбарисов – директор территориального офиса ПАО «Росбанк» в РТ.

Общественные деятели

Ленария Муслюмова – председатель Всемирного форума татарской молодежи, Гали Хасанов – председатель Курултая башкир РТ, гендиректор и главврач многопрофильной клиники «Реабилитация» (Нижнекамск).

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