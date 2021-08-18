Составлен топ-30 уроженцев Башкирии, которые достигли успехов в Татарстане

В Башкирии часто сетуют на то, что молодые и талантливые очень часто стремятся уехать из региона и развиваться в соседнем регионе, где по их мнению созданы куда более подходящие условия для жизни и реализации. «Миллиард.Татар» составил список людей, которые родились и выросли в Башкирии, но признание и успех нашли в Татарстане. Заметим, что авторы рейтинга не претендуют на его полноту, так как упомянуть всех достойных личностей в одном рейтинге не представляется возможным.