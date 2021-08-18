Родители Уфы возмущены очередями в единственный магазин за нашивкой на школьную форму

По информации мам и пап, приобрести шеврон можно в единственной торговой точке по всему городу.

На проблему обратил внимание на своей странице в социальной сети Виль Тухватуллин, родитель, медик, член Совета по правам человека при главе Башкирии. – Чтобы купить шеврон на школьную форму, нужно приехать в другой конец города, отстоять в очереди минимум 30 минут, вопрос, на кой нужен этот шеврон для идентификации школьника?, – вопрошает общественник. В комментариях к его негодованию присоединяются и другие родители уфимских школьников, перечисляя широкую географию уфимских школ, администрация которых, по словам родителей, направляет за опознавательными знаками в определенный уфимский магазин школьной формы. Кто-то из родителей уверяет, что родители едут в уникальный магазин из Инорса, из Затона и из других отдаленных районов. Фото: Facebook.com Tuhvatullin Will Отметим, что магазин является филиалом московского производителя школьной формы, дилерская сеть которого работает по всей России. В отзывах к магазину родители в большинстве своем негодуют из-за небольшого помещения магазина и по их мнению искусственно созданных очередей. Также клиенты магазина недовольны духотой в помещении. Мнения в комментариях к посту разделились, кто-то делится лайфхаками о оптовой закупке шевронов на весь класс, кто-то негодует из-за нарушения санитарных норм и социальной дистанции в большой очереди. Но лейтмотив поста сохраняется – кто вводит обязанность носить шевроны и для чего нужны эти опознавательные знаки? С этими вопросами Mkset обратился в Министерство образования и науки Башкирии. Однако оперативного комментария от представителей министерства не удалось. Фото: Facebook.com Tuhvatullin Will Этим летом тема школьной формы уже поднималась в контролирующих органах. В конце июля стало известно о предписании управлением федеральной антимонопольной службы Башкирии, которое обязало Минобр отозвать свою рекомендации о приобретении школьной формы единого образца, произведенной в Башкирии в месячный срок.

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