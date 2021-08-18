Профсоюз Минздрава Башкирии прокомментировал смерть медиков Иглинской ЦРБ в ДТП

Помимо соболезнований близким профсоюз обратил внимание на то, что это не первый трагический случай

Трагедия, которая унесла жизни двоих работников скорой помощи, произошла ранним утром 18 августа. Карета скорой помощи возвращалась из COVID-госпиталя в Зубово и врезалась в КамАЗ, который стоял на обочине. Находился грузовик там из-за поломки, водитель остановился в попытке починить машину. Предположительно, водитель скорой не заметил грузовик, и автомобили столкнулись. На месте погибли фельдшер и водитель машины скорой помощи. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД, ведется расследование. Происшествие также находится на контроле у башкирской прокуратуры, надзорное ведомство будет следить за ходом и за результатами доследственной проверки. Также прокуратура Иглинского района будет координировать деятельность Гострудинспекции в Башкирии и правоохранительных органов, которые ведут расследование. Из сообщения Республиканского профсоюза о личностях погибших работников известно, что погибшему фельдшеру было всего 27 лет. – Смерть произошла на рабочем месте и связана с исполнением трудовых обязанностей. Пока сложно говорить о причинах трагедии, выясняются все обстоятельства, – сообщил технический инспектор труда профсоюза медработников Башкирии Инсаф Шайхулгалиев. В сообщении Республиканского профсоюза медиков также говорится о том, что за прошедшие два месяца это третий случай ДТП, в котором тяжело пострадали медики. – В июне погибла фельдшер скорой помощи ГБУЗ РБ ГБ города Нефтекамск, в Кармаскалах – водитель получил серьезные травмы. Обеспокоенный этим Республиканский профсоюз работников здравоохранения направил в июле в медицинские организации свои предложения по минимизации рисков несчастных случаев, – говорится в сообщении профсоюза. Профсоюз работников здравоохранения Башкортостана также выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что родственникам членов профсоюза будет оказана поддержка в рамках действующей в Республиканском профсоюзе программы оказания материальной помощи.

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