Профсоюз Минздрава Башкирии прокомментировал смерть медиков Иглинской ЦРБ в ДТП

Трагедия, которая унесла жизни двоих работников скорой помощи, произошла ранним утром 18 августа. Карета скорой помощи возвращалась из COVID-госпиталя в Зубово и врезалась в КамАЗ, который стоял на обочине. Находился грузовик там из-за поломки, водитель остановился в попытке починить машину. Предположительно, водитель скорой не заметил грузовик, и автомобили столкнулись. На месте погибли фельдшер и водитель машины скорой помощи. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД, ведется расследование.
Происшествие также находится на контроле у башкирской прокуратуры, надзорное ведомство будет следить за ходом и за результатами доследственной проверки. Также прокуратура Иглинского района будет координировать деятельность Гострудинспекции в Башкирии и правоохранительных органов, которые ведут расследование.
Из сообщения Республиканского профсоюза о личностях погибших работников известно, что погибшему фельдшеру было всего 27 лет.
– Смерть произошла на рабочем месте и связана с исполнением трудовых обязанностей. Пока сложно говорить о причинах трагедии, выясняются все обстоятельства, – сообщил технический инспектор труда профсоюза медработников Башкирии Инсаф Шайхулгалиев.
В сообщении Республиканского профсоюза медиков также говорится о том, что за прошедшие два месяца это третий случай ДТП, в котором тяжело пострадали медики.
– В июне погибла фельдшер скорой помощи ГБУЗ РБ ГБ города Нефтекамск, в Кармаскалах – водитель получил серьезные травмы. Обеспокоенный этим Республиканский профсоюз работников здравоохранения направил в июле в медицинские организации свои предложения по минимизации рисков несчастных случаев, – говорится в сообщении профсоюза.
Профсоюз работников здравоохранения Башкортостана также выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что родственникам членов профсоюза будет оказана поддержка в рамках действующей в Республиканском профсоюзе программы оказания материальной помощи.