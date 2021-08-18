От лайка до ареста: что нельзя делать в интернете в России

Распространение фейков

Отметим, что УК РФ запрещает распространять не только опасную, но и недостоверную информацию. В частности, недопустимо публичное распространение «заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» (ст. 207.1 УК). За это можно получить штраф до 700 тыс. руб. и ограничение свободы до 3 лет, если нарушение привело к реальному вреду здоровью или к смерти, то штраф увеличивается до 2 млн руб., а лишиться свободы можно на срок до 5 лет.