От лайка до ареста: что нельзя делать в интернете в России

Речь в данном случае про «организованное публичное выражение общественных настроений группой граждан». Если участников больше одного, то организаторы обязаны уведомить власти о предстоящем мероприятии за несколько дней в письменной форме, если разрешения нет — акция становится несанкционированной.
— нельзя прямо призывать к участию в несанкционированных акциях, особенно — несовершеннолетних. Суд может посчитать таковым даже пост в соцсети с указанием точной даты и времени начала. За призывы выходить на несанкционированные массовые акции может грозить наказание вплоть до административного ареста (ст. 20.2 КоАП);
— нельзя призывать к экстремистским действиям (до 5 лет лишения свободы) и массовым беспорядкам (до 2 лет лишения свободы) — насилию, погромам, поджогам, вооруженному сопротивлению властям. Даже если это предельно обобщенные слова, шутка или цитата из переписки Энгельса с Кауцким;
— публикация призывов к массовым беспорядкам и участие в них влечет уголовную ответственность (ст. 212 УК), как и вовлечение в такую деятельность детей (ст. 150 и 151.2 УК). Родителей могут привлечь к административной ответственности за нарушения их несовершеннолетних детей;
— лайк и тем более репост любых подобных «призывов» в любой соцсети может быть воспринят судом как призыв к участию.
Статья 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ) вступила в силу в мае 2014 года после известных событий. Первая часть статьи предусматривает ответственность за «публичные призывы» к сепаратизму (до 4 лет лишения свободы), вторая — за «публичные призывы с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет)» (до 5 лет лишения свободы).
Большинство обвиняемых по этой статье судят за посты или репосты в соцетях. Так, башкирский активист Айрат Дильмухаметов был приговорен к 9 годам колонии строго режима в том числе и по этой статье.
В данном контексте стоит отметить и публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете (ст. 280.2 УК РФ). Например, уголовное дело такой направленности возбуждено против активистки Рамили Саитовой — в частности, она опубликовала видео, в котором заявила о необходимости демонтировать все поклонные кресты на Урале и выдвинула ультиматум представителям армянской диаспоры, чтобы они покинули Башкирию.
Совсем недавно издание «Проект» пополнило ряды «нежелательных организаций», а ряд его журналистов — список иностранных агентов. О реальном значении этих терминов все еще спорят, но в обществе укрепилось мнение, что подобный статус чаще всего означает негласный запрет на профессию.
Так или иначе, согласно «закону Димы Яковлева», на территории России запрещено распространять материалы, которые созданы такой организацией, то есть буквально — лайкать и репостить.
В противном случае юзеру светит административное правонарушение, за которое полагаются штрафы (ст. 20.33 КоАП): для граждан — 5-15 тыс. руб., для должностных лиц — 25-50 тыс. руб. Если кто-то не прекратил эти действия после штрафа, то грозит от 300 тыс. руб. штрафа до 4 лет лишения свободы (ст. 284.1 УК РФ).
Любое финансирование, в том числе пожертвования «нежелательной организации» могут привести к уголовному наказанию (обязательные работы до 360 часов или принудительные работы до 4 лет с ограничением свободы или лишение свободы до 5 лет). Впрочем, в России дела такого рода пока еще не рассматривались.
Статья 205.2 УК РФ состоит из двух частей. Первая предусматривает наказание за публичные призывы к террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганду (штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до 5 лет). Вторая часть предусматривает наказание за те же действия в интернете и считается более тяжелой, потому что это происходит «более» публично (штраф до 1 млн руб. или лишение свободы до 7 лет). Условного наказания статья не предусматривает, денежные счета обвиняемых блокируют, амнистии исключены.
Несколько фигурантов подобных дел были приговорены к реальным срокам, самый большой из них — пять лет. В этом контексте примечательно дело журналистки Светланы Прокопьевой, которую оштрафовали на 500 тыс. руб., хотя прокурор запрашивал 6 лет лишения свободы. Причиной стала авторская колонка с ее размышлениями о причинах, толкнувших 17-летнего юношу на самоподрыв в здании УФСБ.
В настоящее время возбуждено дело против блогера Юрия Хованского об оправдании терроризма из-за песни про теракт на мюзикле «Норд-Ост»; уже будучи арестованным, блогер вошел в список террористов и экстремистов.
Что касается Башкирии, то в 2020 году Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил жителя Чишминского района к 300 тыс. руб. штрафа за размещение в Сети видеороликов и текстов, которые оправдывали деятельность террористов на территории Сирии и содержали призывы к уничтожению сотрудников правоохранительных органов России.
Отметим, что УК РФ запрещает распространять не только опасную, но и недостоверную информацию. В частности, недопустимо публичное распространение «заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» (ст. 207.1 УК). За это можно получить штраф до 700 тыс. руб. и ограничение свободы до 3 лет, если нарушение привело к реальному вреду здоровью или к смерти, то штраф увеличивается до 2 млн руб., а лишиться свободы можно на срок до 5 лет.
Фактически, по мнению экспертов правозащитной компании «Агора», в настоящее время любая неофициальная общественно значимая информация в России считается нелегальной до тех пор, пока не подтверждена государством. При этом даже официально подтвержденная информация может быть признана фейком, как это случилось с уфимской публикацией о местах на кладбище для больных коронавирусом.
Чаще всего дела о фейках заводили на публикации в СМИ, в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере «WhatsApp».
Клевета
Отчасти к предыдущему фрагменту относится клевета — распространение «заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию» (ст. 128.1 УК). Таковыми считаются сведения, в которых утверждается нарушение человеком законодательства, неэтичном поведении, недобросовестности и т. д. Один из важнейших элементов этого определения в том, что человек распространяет эти сведения осознанно, т. е. он предполагает некие последствия, согласно тексту закона — общественно опасные. Если это будет доказано в суде, то обвинения избежать будет проблематично.
Отметим, что в 2012 г. статью о клевете убрали из КоАП РФ, сделав уголовным преступлением, и это была единственная статья в российском УК, по которой число оправданных значительно превышало число осужденных. В конце 2020 года клевету вернули в КоАП, с добавлениями — в том числе, теперь наказывать могут и юрлиц (до 3 млн руб.). Эксперты расценивают это как очередную возможность ограничить свободу слова.
Сейчас в качестве наказания предусматривается штраф до 500 тыс. руб. или обязательные работы. Если клевета публичная, штраф увеличивается до 1 млн руб. либо возможно лишение свободы (до 2 лет).
Важно: юридическое значение клеветы отличается от стереотипно-бытового, поэтому, например, условно-детские плакатные обвинения уровня «Петров — мошенник» не могут быть идентифицированы как клевета, поскольку это общие слова, не имеющие отношения к неким конкретным обстоятельствам. При этом «вшивый Петров» уже может быть считан как клевета, поскольку педикулез включен в Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, как, кстати, и коронавирус. За распространение такой информации могут наложить штраф до 3 млн руб. или лишить свободы на 4 года.
За ложные обвинения в совершении преступления против половой неприкосновенности грозит минимум штраф до 5 млн руб., максимум — лишение свободы на 5 лет. Учитывая, что зачастую именно резонансные посты в соцсетях становились поводом для проверок и расследований, ужесточение наказаний за клевету урезает возможности называть вещи своими именами, а в отсутствие доказательств говорить о случаях сексуального насилия станет опаснее.
Оскорбление
Оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ) — это распространение сведений, направленных на унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. В данном случае оскорбление связывается с оценкой не деловых качеств, а с отрицательной оценкой собственно личности. В качестве простого примера можно привести дело 44-летней жительницы Ишимбая, которую оштрафовали на 3 тыс. руб. за то, что она обматерила собеседницу в соцсети «ВКонтакте».
Эксперты отмечают, что в большинстве случаев заявителю предстоит иметь дело со статьей о защите чести, достоинства и деловой репутации (ст. 152 ГК РФ, которая почти дублирует статью о клевете, но отличается мотивами — неосознанным распространением информации без планирования последствий).
Добавим, что с недавнего времени в России регламентировали наказание за оскорбление ветеранов ВОВ, т. е. за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной, которое фактически приравнивается к реабилитации нацизма (штраф до 3 млн руб. или лишение свободы до 3 лет). Возможно, подобные санкции ждут любое «неправильное» упоминание исторических контекстов (свежий пример — новосибирского историка вызывают к следователю из-за поста об Александре Невском).
Угрозы
Угроза убийством (ст. 119 УК РФ) может быть выражена в любой форме (устно, письменно, жесты, демонстрация оружия) и рассчитана на запугивание. Обязательный признак уголовно наказуемой угрозы — ее реальность, при этом оценивается она как объективно, так и субъективно. То есть с одной стороны, намерение виновного осуществить угрозу должно быть очевидным и расценено потерпевшим как реальная опасность для жизни. С другой стороны, объективные детали должны быть установлены, исходя из обстоятельств места и времени действия, из взаимоотношений обеих сторон.
Распространение порнографии
Наказание за распространение и рекламирование порнографических материалов (ст. 242 УК РФ) составляет до 6 лет лишения свободы, за хранение в целях распространения, распространение и рекламирование материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1 УК РФ) составляет до 10 лет лишения свободы.
Казалось бы, с этой категорией все более-менее очевидно, но практика показывает, что это не совсем так. Например, в этом году житель Архангельска получил 2,5 года общей колонии по делу о распространении порнографии за репост клипа группы «Rammstein» в соцсети «ВКонтакте», хотя репост был зафиксирован еще в 2014 году, а само видео не было признано порнографией на территории страны. Ранее он же был оштрафован на 4 тыс. руб. за пропаганду наркотиков (ст. 6.13 КоАП РФ) за размещение в той же соцсети клипа Децла «Лигалайз».
Эксперты подчеркивают, что эта статья не самая распространенная в российской практике, тем не менее она применяется — в том числе и в Башкирии (например, 32-летнего жителя Стерлитамака обвинили в распространении детской порнографии). Отметим, что, по мнению экспертов, данную статью нередко используют для дискредитации активистов, как, например, в деле Юлии Цветковой или Владимира Воронцова.