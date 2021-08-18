Хабиров поручил защитить пещеры Башкирии от вандализма

Хабиров поручил защитить пещеры Башкирии от вандализма
Хабиров поручил защитить пещеры Башкирии от вандализма
Вчера, 18:56ОбществоЭлина СайфрановаФото: glavarb.ru
Глава республики поручил Минприроды РБ и депутатам Курултая разработать законопроект, который будет защищать пещеры от вандализма.

Радий Хабиров на заседании регионального отделения Русского географического сообщества поручил защитить пещеры Башкирии от воздействия человека, с целью сохранить уникальное наследие региона. Так, разработкой законопроекта будут заниматься Министерство природопользования и экологии РБ и депутаты Курултая вместе с отделением РГО.

Известно, что на данный момент в республике числится более 1500 пещер, но несмотря на это каждый год находят еще по 2-3 пещеры, в том числе и подводные.

Напомним, что за последние две недели в Башкирии зафиксировано два случая вандализма. Так, семья из Набережных Челнов оставила памятную запись о своем пребывании на шихане Юрактау в Стерлитамакском районе. Аналогичным способом «отметились» и две женщины на стенах «Мавзолея Тура-хана».

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