Хабиров поручил защитить пещеры Башкирии от вандализма

Радий Хабиров на заседании регионального отделения Русского географического сообщества поручил защитить пещеры Башкирии от воздействия человека, с целью сохранить уникальное наследие региона. Так, разработкой законопроекта будут заниматься Министерство природопользования и экологии РБ и депутаты Курултая вместе с отделением РГО.
Известно, что на данный момент в республике числится более 1500 пещер, но несмотря на это каждый год находят еще по 2-3 пещеры, в том числе и подводные.
Напомним, что за последние две недели в Башкирии зафиксировано два случая вандализма. Так, семья из Набережных Челнов оставила памятную запись о своем пребывании на шихане Юрактау в Стерлитамакском районе. Аналогичным способом «отметились» и две женщины на стенах «Мавзолея Тура-хана».