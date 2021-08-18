Глава РЭО Буцаев: Отходы электроники могут содержать до 7% мировых запасов золота

В составе электронных отходов может находиться до 7% мирового запаса золота, рассказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Но утилизировать получается пока не больше 8% старой электроники.

«Из одной тонны материнских плат выходит килограмм серебра и 100 граммов золота. В целом в электронных отходах может находиться 7% мирового запаса золота. По нашим данным, в настоящее время получается утилизировать от 6% до 8% бывшей в употреблении электроники», — уточнил Буцаев, сообщает телеканал «360». При этом в РФ действует норматив на утилизацию электроники в 15%, по нему производители и утилизаторы обязаны уплачивать экологический сбор. За одну тонну — 26 469 рублей, пояснили в РЭО. В 2020 году десять крупнейших импортеров электроники приобрели товар на 678,3 миллиарда рублей, за утилизацию ими будет отдано 116,9 миллиона рублей, или 0,017% от общей стоимости. Для утилизаторов экосбор выступает важной частью дохода, но во многом данный сектор сильно зависит от стоимости цветных металлов, извлекаемых из электронных отходов, и от котировок на пластиковые отходы. Как отметил Буцаев, в настоящее время на рынке отмечаются резкие колебания. Что делать с такими отходами? В РЭО напомнили, что сдавать технику следует в специальные пункты. Если электронные отходы оказываются в общем контейнере, то отобрать получится только крупную технику вроде принтера, а мелкие (флешки, платы, мелкие девайсы) смешаются со всем остальным и попадут на захоронение. В Российском экологическом операторе уверены, что выгоднее всего перерабатывать старую технику, еще советских времен, поскольку в ней большее содержание ценных металлов, чем в современных гаджетах. Концепция расширенной ответственности производителей (РОП) обязывает предприятия уплачивать экосбор за утилизацию некоторых групп товаров, норматив будет повышаться на 10% в год. Когда он станет равен 100%, компаниям будет выгоднее самим проводить утилизацию, а не уплачивать экосбор, пояснили в GS Group. Это выступит стимулом к развитию переработки, будут открыты новые рабочие места, и пойдут налоговые отчисления в бюджет.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter