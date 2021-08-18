ФСБ и СК выявили несколько эпизодов получения взятки сотрудником ГИБДД в Уфе

ФСБ и СК выявили несколько эпизодов получения взятки сотрудником ГИБДД в Уфе
ФСБ и СК выявили несколько эпизодов получения взятки сотрудником ГИБДД в Уфе
Вчера, 16:42ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен.

Сегодня, 18 августа, стало известно, что следователи Следственного управления Следкома Башкирии по Советскому району Уфы совместно с оперативниками Управления федеральной службы безопасности России по Башкортостану были задержаны четверо сотрудников отдельного полка ДПС ГИБДД УМВД РФ по городу Уфе.

Данную информацию лишь частично подтвердили в Следкоме Башкирии. Сообщается, что следственным отделом по Советскому району Уфы СУ СК РФ по РБ возбуждено уголовно дело в отношении 35-летнего начальника отдела Центра автоматизированной фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Республике Башкортостан. Его подозревают в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). О судьбе еще троих сотрудников сообщений нет.

Следствие полагает, что в 2018 году подозреваемый получал через посредников взятки за оказание содействия в получении водительских прав в обход законных процедур. В сообщении Следкома Башкирии указан и размер взяток – от 12 до 24 тысяч рублей. Следователи уже установили причастность мужчины к трем эпизодам получения взятки.

Выявили данные преступления следователи совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.

Известна и реакция МВД на произошедшее. Сообщается, что руководство МВД по Башкирии назначило проверку по данному факту. Если в результате проверки вина сотрудника будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

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