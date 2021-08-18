ФСБ и СК выявили несколько эпизодов получения взятки сотрудником ГИБДД в Уфе

Следствие полагает, что в 2018 году подозреваемый получал через посредников взятки за оказание содействия в получении водительских прав в обход законных процедур. В сообщении Следкома Башкирии указан и размер взяток – от 12 до 24 тысяч рублей. Следователи уже установили причастность мужчины к трем эпизодам получения взятки.