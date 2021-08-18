ЕР с правительством сформулировали главные направления программы «Санитарный щит»

Как сообщает интернет-сайт партии “Единая Россия”, ранее о необходимости разработки щита в сфере санитарной безопасности говорил глава государства Владимир Путин. По словам российского лидера, при возникновении инфекции, аналогичной коронавирусу, страна должна будет в самые оперативные сроки принять меры по защите здоровья граждан: за четырехдневный период подготовить собственные тест-системы и как можно быстрее создать свою эффективную вакцину.