ЕР с правительством сформулировали главные направления программы «Санитарный щит»

Новая программа будет включать несколько направлений. Речь идет об обеспечении требуемого объема средств индивидуальной защиты, использовании эффективных тест-систем, оперативных прогнозах по возможным эпидемиям, сообщает Nashgorod.ru.
Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, программа “будет выстраиваться на современной инфраструктуре: это лаборатории, научные центры, программные платформы для анализа и проектирования эпидемиологических моделей”.
Эта программа благоприятно скажется и на доступности оперативного выявления инфекций для всего населения государства, даже на самых отдаленных территориях. Помимо этого, она хорошо отразится на развитии лабораторной сети.
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что пандемия, помимо прочего, обнаружила необходимость в подготовке медицинского персонала несколько другого уровня. Она подразумевала специалистов, которые будут напрямую заниматься вопросами эпидемиологической безопасности.
В ближайшие несколько лет на разработку новой системы предоставления медицинских услуг, а также на разработку системы биологической безопасности планируется выделение примерно 30 миллиардов рублей.
За инициативу о разработке новой инициативы «Единой России» выступила и главный государственный санитарный врач Анна Попова. Она считает, что эта программа будет способствовать укреплению сети лабораторий, повышению доступности медуслуг для людей и окажет помощь в формировании санитарной культуры.
Как сообщает интернет-сайт партии “Единая Россия”, ранее о необходимости разработки щита в сфере санитарной безопасности говорил глава государства Владимир Путин. По словам российского лидера, при возникновении инфекции, аналогичной коронавирусу, страна должна будет в самые оперативные сроки принять меры по защите здоровья граждан: за четырехдневный период подготовить собственные тест-системы и как можно быстрее создать свою эффективную вакцину.