Дело взяточничестве в ГИБДД, суд над активисткой и защита пещер. Итоги дня в Башкирии

ФСБ и СК выявили несколько эпизодов получения взятки сотрудником ГИБДД в Уфе. Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен. Сегодня, 18 августа, были задержаны четверо сотрудников отдельного полка ДПС ГИБДД УМВД РФ по городу Уфе. Сообщается, что уголовное дело по ч.3 статье 290 УК РФ возбуждено в отношении одного сотрудника.
Хабиров поручил защитить пещеры Башкирии от вандализма. Так, разработкой законопроекта будут заниматься Министерство природопользования и экологии РБ и депутаты Курултая вместе с отделением РГО.
Суд над активисткой Рамилей Саитовой не состоялся из-за плохого самочувствия подсудимой. Так, активистка сообщила, что из-за продолжительной голодовки чувствует себя очень плохо. В зал суда вызвали скорую помощь.
В Уфе в рамках транспортной реформы количество маршрутов сократится на 15 процентов. К 2023 году планируется оставить всего 126 маршрутов городского транспорта: 97 автобусных, 29 электротранспортных. Известно, что в этом году изменения коснутся еще 10 автобусных маршрутов, из которых №17с, №25, №52с, №201, №226, №223, №239, №260, №269 уже отменены. Также отменили троллейбусные и трамвайные маршруты №12 и №3, 4к, 12, 21 соответственно. Отметим, что всего с 2019 года были упразднены 27 маршрутов.
Власти Башкирии озвучили официальное название нового вуза после слияния БашГУ и УГАТУ. Новое высшее учебное заведение будет называться Уфимский университет науки и технологии. Аббревиатура будет звучать так – УУНТ. Напомним, решение о объединении учебных заведений было принято этой весной, в апреле 2021 года. За объединение вузов проголосовали ученые советы образовательных учреждений.