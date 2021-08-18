Дело взяточничестве в ГИБДД, суд над активисткой и защита пещер. Итоги дня в Башкирии

В Уфе в рамках транспортной реформы количество маршрутов сократится на 15 процентов. К 2023 году планируется оставить всего 126 маршрутов городского транспорта: 97 автобусных, 29 электротранспортных. Известно, что в этом году изменения коснутся еще 10 автобусных маршрутов, из которых №17с, №25, №52с, №201, №226, №223, №239, №260, №269 уже отменены. Также отменили троллейбусные и трамвайные маршруты №12 и №3, 4к, 12, 21 соответственно. Отметим, что всего с 2019 года были упразднены 27 маршрутов.