Башкирия заняла четвертое место в России по спросу на санаторные путевки в 2021 году

Согласно, аналитике сайта "Санатории-России.рф" в сравнении с 2020 годом спрос на летний отдых в Башкирии в текущем году вырос на 63%, что позвонило региону занять 4 место в общем рейтинге, уступив республике Крым, Краснодарскому краю и Москве. Однако среди Приволжского Федерального округа Башкирия - на первом месте. В тройку также входят Чувашия и Татарстан. Известно, что рейтинг составлялся на основе собственных данных и на статистике Яндекса.
Как отмечается в материале, спрос на путевки по регионам России вырос из-за пандемии, в 2021 году отправиться на отдых за границу для многих людей проблематично. Вполне вероятно, что по причине возросшего интереса к санаториям Башкирии, они все чаще появляются в повестке дня и по большей части в негативном контексте.
Напомним, что в санатории «Красноусольск» начиная с 2020 года не однократно находили нарушения. Так, в декабре прошлого года в результате проверки контрольно-счетная палата выявила нарушения на 1,68 миллиарда рублей. Известно, что руководство необоснованно списывала то расходный материал, то смартфоны и планшеты, к тому же растрачивались деньги на приобретение дополнительных товаров и услуг по завышенной стоимости. Кроме того, стало известно и о целебной грязи, которую использовали для "лечения" кожных заболеваний - на деле она оказалось самой обычной из ближайшего озера.