Башкирия заняла четвертое место в России по спросу на санаторные путевки в 2021 году

Напомним, что в санатории «Красноусольск» начиная с 2020 года не однократно находили нарушения. Так, в декабре прошлого года в результате проверки контрольно-счетная палата выявила нарушения на 1,68 миллиарда рублей. Известно, что руководство необоснованно списывала то расходный материал, то смартфоны и планшеты, к тому же растрачивались деньги на приобретение дополнительных товаров и услуг по завышенной стоимости. Кроме того, стало известно и о целебной грязи, которую использовали для "лечения" кожных заболеваний - на деле она оказалось самой обычной из ближайшего озера.