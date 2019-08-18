Заслужили: Башкирию ждет последняя жаркая неделя лета
Вчера, 19:18ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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Даже несмотря на пасмурное небо, синоптики обещают тепло.
Согласно прогнозам Башгидромета, во вторник ожидается гроза, в среду пройдут дожди, но даже несмотря на это всю неделю температура воздуха составит +24, +26 градусов тепла. Ветер будет до 9 м/с.
Позже, после 24 августа, в Башкирию придут дожди, станет холоднее - до +14.
В южных районах воздух прогреется до +33…+35 градусов.
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