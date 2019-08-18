Росгвардейцы оказали помощь туристу

На площади Революции в Москве один человек из туристической группы потерял сознание, упал и разбил голову. Рядом дежурили бойцы из бригады Центрального округа Росгвардии. От них потребовалось остановить кровь, промыть рану мужчине, измерить давление. В ответ турист показал росгвардейцам жест, как ему плохо: онемели ноги, он не может идти. Военнослужащие Росгвардии вызвали пострадавшему «скорую», передают «Новые известия».

Интересно, что это происшествие — не случайность. Подобная история произошла недавно в Казани. Там на глазах росгвардейцев кровью истекал человек, пострадавший в дорожном происшествии. Сотрудники ведомства наложили ему повязку и остановили потерю крови. Также они вызвали скорую помощь.