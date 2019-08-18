В башкирском селе вандалы разгромили парк и написали непристойности на фонтане
Вчера, 11:59ОбществоНадежда ВалитоваФото: vk.com
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На уличных хулиганов в своей социальной сети пожаловался местный глава администрации.
Речь идет о хулиганстве в парке села Кушнаренково. Неизвестные пока молодые люди сняли плитку от фонтана, разбили ее вдребезги, а также написали нецензурные слова на фонтане. Чем он им не угодил, пока неясно. Глава Кушнаренковского района призвал всех жителей села и района сплотиться в борьбе с вандалами.
По его словам, власти благоустроили парк для того, чтобы сделать приятное местным жителям, устроить уличный беспорядок в нем — значит сделать «зло».
- Мы должны объединиться против таких вандалов и совместными усилиями искоренять это зло, таким среди нас не место», — написал Руслан Гизатуллин.
Парк власти намерены восстановить.
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