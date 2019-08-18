В башкирском селе вандалы разгромили парк и написали непристойности на фонтане

Речь идет о хулиганстве в парке села Кушнаренково. Неизвестные пока молодые люди сняли плитку от фонтана, разбили ее вдребезги, а также написали нецензурные слова на фонтане. Чем он им не угодил, пока неясно. Глава Кушнаренковского района призвал всех жителей села и района сплотиться в борьбе с вандалами.