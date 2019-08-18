В Башкирии для детей, попавших в трудную ситуацию, организовали спартакиаду

Мероприятие «Во имя детства» в этом году проводится уже четвертый год. В нем приняли участие около ста ребят из разных городов и районов Башкирии. Все они ранее оказались в трудной жизненной ситуации, в условиях, которые могли угрожать жизни. В лагере они пробыли четыре дня. Помимо спортивных, они также приняли участие в спортивных и творческих конкурсах.