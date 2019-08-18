У нас тут не Крым: Радий Хабиров вновь возмутился школьными туалетами
Врио главы республики заявил, что к 1 сентября все школы Башкирии должны избавиться от уличных туалетов.
Об этом он заявил на традиционном августовском образовательном совещании.
Все школы должны быть обязательно оснащены теплыми туалетами. В прошлом году власти озвучили, что в 500 школах республики учащиеся были вынуждены ходить в «деревенский туалет» даже в зимнее время.
- У нас не Крым, а зимой морозы и до -40 бьют, - заявил врио главы Башкирии.
В случае, если администрации школ не смогут туалеты снести и оснастить, то снесут саму школу и построят новую на ее месте.
- Мы должны просто решать базовые задачи, - объяснил так Хабиров.
Напомним, ранее Медиакорсеть писала о школе в селе Тастуба Дуванского района Башкирии, в которой школьники были вынуждены ходить в деревянный туалет на улице, который находился от самой школы в 300 метрах. Кроме того, от туалета пара шагов отделяли от разрушенного здания пристроя. Школу теперь ждет большой ремонт.