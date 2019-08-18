У нас тут не Крым: Радий Хабиров вновь возмутился школьными туалетами

Об этом он заявил на традиционном августовском образовательном совещании.

Все школы должны быть обязательно оснащены теплыми туалетами. В прошлом году власти озвучили, что в 500 школах республики учащиеся были вынуждены ходить в «деревенский туалет» даже в зимнее время.

- У нас не Крым, а зимой морозы и до -40 бьют, - заявил врио главы Башкирии.

В случае, если администрации школ не смогут туалеты снести и оснастить, то снесут саму школу и построят новую на ее месте.

- Мы должны просто решать базовые задачи, - объяснил так Хабиров.