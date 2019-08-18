Мясо без истории: в уфимском магазине сняли с прилавков полуфабрикаты без сведений
Вчера, 12:27ОбществоНадежда ВалитоваФото: pixabay.com
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Владельца магазина оштрафовали.
Как сообщили в прокуратуре республики, у мясных продуктов и полуфабрикатов не было ни даты от производителя, ни информации о сроке годности, ничего про условия хранения продукта. Специалисты Россельхознадзора были вынуждены изъять продукцию неизвестного происхождения.
В ведомстве пока не уточнили, о каком именно уфимском магазине идет речь.
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