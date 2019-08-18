Мясо без истории: в уфимском магазине сняли с прилавков полуфабрикаты без сведений

Как сообщили в прокуратуре республики, у мясных продуктов и полуфабрикатов не было ни даты от производителя, ни информации о сроке годности, ничего про условия хранения продукта. Специалисты Россельхознадзора были вынуждены изъять продукцию неизвестного происхождения.