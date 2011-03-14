Башкирия в лидерах по проектам с вложениями средств бизнеса и граждан

Башкирия стала победителем I тура конкурса по инициативному бюджетированию. В регионе растет число проектов, в которые бизнес и обычные люди вкладываться наравне с государством.

Как сообщает комитет гражданских инициатив, проекты из Башкирии заняли первые три места. Первое место в рейтинге занял проект "Детский сад моей мечты",

на втором - проект по капремонту лицея № 1 в Салавате,

на третьем - проект создания мемориального комплекса "Земля Юрматы".

Все три проекта были профинансированы в основном из средств крупных частных инвесторов.

- Всего в число финалистов вошли 11 проектов из Башкирии, что также является абсолютным рекордом конкурса, - говорится в сообщении. - Бюджет поданных на участие в конкурсе проектов из Башкирии превышает 276 млн рублей. Наибольшую финансовую активность демонстрируют бизнес и граждане республики – ими в реализацию проектов вложено более половины требуемых денег.

Всего на рассмотрение в конкурсе было подано 296 проектов из 19 регионов России

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