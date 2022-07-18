Вакцина от COVID-19 показала 2% эффективности, пока в Башкирии растет заболеваемость

Вакцина от COVID-19 показала 2% эффективности, пока в Башкирии растет заболеваемость
Вакцина от COVID-19 показала 2% эффективности, пока в Башкирии растет заболеваемость
Вчера, 16:38ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Речь идет о двухфазной вакцине от коронавируса «ЭпиВакКорона» и ее эффективности в защите от поражения легких от новых штаммов, сообщает РБК со ссылкой на исследования.

Пока статистика показывает пусть и незначительный, но рост заболеваемости коронавирусом в Башкирии, исследователи Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института имени Сергея Березина, также известного как МИБС, пришли к выводу о том, что одна из российских вакцин, а именно двухфазная «ЭпиВакКорона» фактически неэффективна в защите легких от поражений при коронавирусной инфекции.

Речь идет о двух конкретных штаммах инфекции при которых названная вакцина показала фактически полное отсутствие эффективности от поражения легких — это «дельта» и «омикрон». Так по данным вышеуказанных исследований ученые изучили почти 24 тысячи пациентов в положительным ПЦР-тестом на коронавирус. 314 человек из общей массы исследуемых прививались «ЭпиВакКороной» и лишь 104 из них перенесли заболевание без каких-либо повреждений легких, что показывает статистически незначительный уровень эффективности вакцины, который неотличим от полного отсутствия защиты от поражений легких при коронавирусе.

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