В Уфе из-за купания в нетрезвом виде погиб 19-летний молодой человек

В Уфе из-за купания в нетрезвом виде погиб 19-летний молодой человек
В Уфе из-за купания в нетрезвом виде погиб 19-летний молодой человек
Вчера, 09:29ОбществоАзамат НуховФото: УГЗ Уфы
О гибели парня и судьбе двух его друзей, решивших искупаться в необорудованном месте, сообщает УГЗ Уфы

Купание группы молодых людей на реке в микрорайоне Сипайлово обернулось трагедией. По предварительной информации, погиб 19-летний парень, 17-летней девушки из той же компании потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает УГЗ Уфы.

Сообщается, что группа из трёх молодых людей — двух парней и девушки отдыхали на набережной в уфимском Сипайлово. Отдых молодых людей вблизи водоёма, со слов очевидцев, сопровождался распитием спиртных напитков. В какой-то момент отдыхающие решили совершить заплыв до сигнального буя, от которого впоследствии стали сплавляться по течению.

Тогда же начал тонуть 19-летний парень. На помощь ему попыталась придти подруга, однако тот в попытках удержаться на воде чуть не утопил и её. Третий молодой человек из компании отдыхавших был поодаль и начал звать на помощь.

Жизнь девушки удалось спасти благодаря проходившему на реке катеру. Спасти же молодого человека не удалось — тот ушёл под воду. Его поисками на данный момент занимаются водолазы из поисково-спасательного отряда УГЗ.

Отметим, что с приходом в республики жаркой погоды участились случаи происшествий с летальным исходом на воде. Так, только в прошлые выходные шесть человек погибли на водоёмах Башкирии. Всего же по итогам прошлой недели на водных объектах погибло 12 человек — ситуацию прокомментировал глава региона Радий Хабиров.

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