В Уфе директору магазина за сбыт наркотиков может грозить до 20 лет лишения свободы

Примечательно, что изначально мужчина попытался ввести сотрудников полиции в заблуждение, сообщив тем, что сам приобрёл наркотики с целью их дальнейшего употребления, надеясь тем самым, смягчить наказание. Однако впоследствии мужчина всё же признался, что наркотики предназначались для продажи. Теперь по статье о сбыте наркотиков в особо крупных размерах мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.