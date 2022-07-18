В Стерлитамаке волонтеры с трудом забрали щенка у грузчика, отрезавшего животному уши

В Стерлитамаке волонтеры с трудом забрали щенка у грузчика, отрезавшего животному уши
В Стерлитамаке волонтеры с трудом забрали щенка у грузчика, отрезавшего животному уши
Вчера, 11:06ОбществоИрина ДеревянчукФото: vk.com/nogotkovavolonter_str
О поистине зверском поступке и о том, что на вызов волонтеров все же приехал следственный комитет в соцсетях рассказала зоозащитница Наталья Ноготкова.

Первые посты о несчастном 3-месячном щенке, которому, по подозрению местных жителей и волонтеров, на Стерлитамакском колхозном рынке грузчик отрезал уши появились в субботу 16 июля. Сейчас щенок уже получил необходимую медицинскую помощь и даже начал есть. Однако местные жители, зоозащитники и просто неравнодушные граждане уверены в том, что это не первый и не последний случай столь жестокого обращения с животными и намерены привлечь изувера к ответственности.

Так, пообщавшись с рабочими рынка волонтеры узнали, что это не первое издевательство над щенками со стороны этого мужчины. По словам собеседников волонтеров это не самый зверский поступок человека, которого подозревают в зверствах – «До этого было и по хуже, и ноги отрубал» – рассказали волонтерам работники рынка. По словам же волонтера, которая и забрала искалеченное животное с рынка, мужчина “нагло говорил, что это его собака и он делает с ней что хочет”.

Сообщила Ноготкова и о том, что уже написано заявление в полицию по статье 245 УК РФ «О жестоком обращении с животными». Также 17 июля поступила информация о том, что на вызов прибыли сотрудники следственного комитета, Mkset в свою очередь обратился в ведомство за комментарием и опубликует его сразу же после получения.

Волонтеры между тем ищут тех, кто готов дать показания или же обладает какой-то ценной информацией о деяниях мужчины, которого местные жители подозревают в зверствах.

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