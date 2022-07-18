В самом грязном городе Башкирии спилили березовую аллею в центре города

Там же в комментариях местные жители вспомнили о том, что недавняя непогода, которая бушевала в городе продемонстрировала, что деревья в городе действительно старые и перестойные, а одно из них даже упало на припаркованный автомобиль. Абсолютное большинство комментаторов поддерживает спил старых деревьев, но с ремаркой о том, что необходимо будет посадить новые. И вот на этом моменте у местных жителей закрадываются сомнения — посадят ли новые деревья.