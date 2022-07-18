Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Россией

Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Россией
Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Россией
Вчера, 18:06ОбществоФото: Медиахолдинг 1MI
С 18 июля власти Узбекистана запускают автобусы из Ташкента в Москву, Петербург и Казань. 

На официальном сайте узбекского минстранса сообщение о возобновлении автобусного сообщения появилось 16 июля. Также там говорится, что перевозкой займется компания Uzautotrans Service на автобусах Yutong, пишет iz.ru.

Из Ташкента в Москву автобусы будут отправляться по понедельникам и четвергам. По вторникам и пятницам – в Казань, среда и суббота – дни, в которые будут отправляться рейсы на Петербург.

Стоимость поездки до столицы РФ составит 1 млн сумов, а до Казани – 800 000. Самый дорогой билет на рейс до Санкт-Петербурга – 1,25 млн сумов.

Напомним, Узбекистан временно заблокировал международные пассажирские перевозки 20 марта, с целью препятствования распространению коронавирусной инфекции.

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