Пассажиры электрички Уфа-Оренбург рассказали подробности столкновения с грузовиком

Я ехала в Кумертау в первом вагоне. Нас прям знатно тряхануло, все напугались. Страшно, электричка наклонилась очень сильно, мы думали все, сейчас сойдем с рельс. Я сначала подумала, что сбили человека, но потом уже начали кричать "то ли фура, то ли КамАЗ".очевидица происшествия