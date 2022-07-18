H&M объявила дату проведения распродажи в магазинах в Уфе и по всей России

H&M объявила дату проведения распродажи в магазинах в Уфе и по всей России
H&M объявила дату проведения распродажи в магазинах в Уфе и по всей России
Вчера, 17:19ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Распродажа будет предшествовать закрытию магазинов из-за ухода шведского бренда с российского рынка, сообщает пресс-служба компании

Ранее в СМИ появилась информация, что шведский ритейлер H& M откроет закрытые на протяжении нескольких месяцев магазины, чтобы провести распродажу в связи с уходом с российского рынка. Позднее стала известна дата начала распродажи.

Распродажа в магазина марки на территории России начнётся 1 августа. Об этом сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу компании

Напомним, о своём намерении покинуть российский рынок H&M объявила сегодня. Как гласит из обращения, опубликованного ранее на сайте компании, данное решение связано с «операционными проблемами и непредсказуемым будущим».

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