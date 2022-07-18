Член СПЧ при главе Башкирии о вырубке липы: поиграли в экологию и хватит?

Член СПЧ при главе Башкирии о вырубке липы: поиграли в экологию и хватит?
Член СПЧ при главе Башкирии о вырубке липы: поиграли в экологию и хватит?
Вчера, 19:00ОбществоНаталья БалыковаФото: 1MI
Эксперт по туризму и с недавнего времени член совета по правам человека при главе региона Рина Гринберг опубликовала пост, в котором признается, что не знает, «как помирить топор и дерево». Речь в нем идет о вырубке, которую планирует компания «Кроношпан».

Как сообщал ранее Mkset, предприятие запросило в аренду лесные участки в Архангельском районе. Оно планирует заготавливать там лес для собственных нужд. Пчеловоды Башкирии считают, что 45 га — слишком много для одного района. Кроме того, именно в этой местности растет много особо ценной для них липы, а один из участков прилегает к территории, где расположена Аскинская ледяная пещера. Теперь конфликт прокомментировала общественница, член Совета по правам человека при главе Башкирии, Рина Гринберг.

«В пещеру едут со всей страны, там у нас туризм развивают, гранты получают чтобы пещера была доступной для инвалидов, туристический кластер формируют, фестивали проводят, глэмпинги и турбазы строят, дорогу отсыпают. Поиграли в будущее, экологию и нормальные дороги? Хватит», — написала она.

Гринберг отметила, что на прошедшем в Архангельском районе обсуждении планов «Кроношпана» местные жители выступили против. Она отметила, что леса важны для рек и ручьев — именно деревья собирают и сохраняют влагу. Напомнила о дорогах, которые «убиваются» лесовозами (ранее Mkset об этом говорили пчеловоды).

Объемы пиломатериалов в Башкирии увеличиваются из года в год. За пять месяцев 2022 года производство мебели в республике вновь выросло — этот промышленный рывок жители оплачивают мелеющими реками и исчезающей в них рыбой, подчеркнула экоактивистка.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы