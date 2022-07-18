Член СПЧ при главе Башкирии о вырубке липы: поиграли в экологию и хватит?

Эксперт по туризму и с недавнего времени член совета по правам человека при главе региона Рина Гринберг опубликовала пост, в котором признается, что не знает, «как помирить топор и дерево». Речь в нем идет о вырубке, которую планирует компания «Кроношпан».

Как сообщал ранее Mkset, предприятие запросило в аренду лесные участки в Архангельском районе. Оно планирует заготавливать там лес для собственных нужд. Пчеловоды Башкирии считают, что 45 га — слишком много для одного района. Кроме того, именно в этой местности растет много особо ценной для них липы, а один из участков прилегает к территории, где расположена Аскинская ледяная пещера. Теперь конфликт прокомментировала общественница, член Совета по правам человека при главе Башкирии, Рина Гринберг. «В пещеру едут со всей страны, там у нас туризм развивают, гранты получают чтобы пещера была доступной для инвалидов, туристический кластер формируют, фестивали проводят, глэмпинги и турбазы строят, дорогу отсыпают. Поиграли в будущее, экологию и нормальные дороги? Хватит», — написала она. Гринберг отметила, что на прошедшем в Архангельском районе обсуждении планов «Кроношпана» местные жители выступили против. Она отметила, что леса важны для рек и ручьев — именно деревья собирают и сохраняют влагу. Напомнила о дорогах, которые «убиваются» лесовозами (ранее Mkset об этом говорили пчеловоды). Объемы пиломатериалов в Башкирии увеличиваются из года в год. За пять месяцев 2022 года производство мебели в республике вновь выросло — этот промышленный рывок жители оплачивают мелеющими реками и исчезающей в них рыбой, подчеркнула экоактивистка.

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