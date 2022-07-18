Для минимизации локальных конфликтов в новых условиях необходимо, чтобы крупные градообразующие предприятия встраивались в совместную коммуникацию с регионом. Об этом заявили на сессии АНО «Диалог Регионы», проходящей в рамках конференции РАСО «Стратегический репутационный менеджмент: опыт лидеров и новые вызовы».

Площадка собрала представителей бизнеса, научного сообщества и общественности. При создании Центров управления регионами мы опирались на идеологию коммуникации бизнеса и потребителя. Важно было выстроить оперативный диалог, чтобы каждый гражданин мог получить понятный и качественный ответ на свой вопрос. За последние полтора года сеть ЦУР сформировала стандарты обратной связи в регионах России. Среднее время для ответа на обращение в социальных сетях сейчас составляет 4 часа. Директор департамента по работе с регионами АНО «Диалог Регионы» Артем Ткаченко подчеркнул, что важным критерием оценки работы регионов является не только оперативность ответов на сообщения, но и их качество, уровень удовлетворенности граждан. «Постоянная работа с обратной связью позволяет не доходить до ситуации конфликта. В рамках дискуссии, опираясь на опыт работы ЦУР и «Диалога», мы пришли к выводу, что бизнес и власть должны совместно развивать интернет-коммуникацию с жителями», — рассказал Ткаченко. Также были представлены несколько крупных кризисных кейсов, в рамках которых, благодаря качественному мониторингу, а также предиктивной аналитике, удалось нивелировать риски. «Каждый ЦУР владеет инструментами оперативной отработки кризисов. В рамках полного инфоцикла большую роль играет социология, аналитика. Главная задача — прогнозирование и предотвращение таких ситуаций. Этого можно добиться только путем синергии власти, бизнеса и общества», — резюмировала замначальника управления мониторинга и медианалитики АНО «Диалог» Юлия Тян. Были определены и победители премии РАСО 2022 года. Экспертным советом и представителями компаний номинированы более 130 кейсов, которые претендовали на награды в 7 номинациях. В номинации «Красота игры» премию вручила директор департамента по работе с органами власти и партнерами «Диалога», член экспертного совета премии РАСО Юлия Полетаева. Статус яркой коммуникационной кампании, которая помогла решить сложную бизнес-задачу, получили Газпромнефть, РБК, Сбер. «Красота игры — пожалуй, самая эстетичная номинация премии. Все финалисты показали высокий уровень, углубив и усилив свой бренд через коммуникационные проекты. Коммуникация для меня — один из видов искусства. Так вот то, что показали наши финалисты, точно стало бы классикой», — сказала Полетаева.

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