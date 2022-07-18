АНТ «Ляйсян» Учалинского ГОКа выступил на концерте ко Дню металлурга в Москве

- Для нынешнего состава ансамбля «Ляйсян» это была первая поездка в столицу. Зал очень тепло принял наших артистов, соприкоснувшись с самобытностью народа Башкирии, нашим национальным колоритом и уникальным музыкальным инструментом – в программу выступления мы включили соло на курае. Башкирскую народную песню «Кавалерийский конь со звездочкой во лбу» исполнил танцор Тагир Танатов, - рассказала начальник управления социальных проектов АО «Учалинский ГОК» Гюзель Лукманова.