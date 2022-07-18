АНТ «Ляйсян» Учалинского ГОКа выступил на концерте ко Дню металлурга в Москве

АНТ «Ляйсян» Учалинского ГОКа выступил на концерте ко Дню металлурга в Москве
АНТ «Ляйсян» Учалинского ГОКа выступил на концерте ко Дню металлурга в Москве
Вчера, 16:11ОбществоФото: ugok.ru
13 июля в гостиничном комплексе «Космос» г. Москва состоялось торжество, посвященное профессиональному празднику горняков и металлургов.

Мероприятие, организованное Горно-металлургическим профсоюзом России, собрало в киноконцертном зале представителей предприятий горно-металлургического комплекса из 32 регионов страны.

В программе торжественного мероприятия значились поздравления с профессиональным праздником, в том числе от руководства страны, традиционная церемония награждения победителей отраслевых конкурсов и праздничный концерт.

Вместе с Заслуженными артистами России и обладателями музыкальных премий на сцене выступили и представители Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК) – Заслуженный коллектив народного творчества РФ, ансамбль народного танца «Ляйсян» и работник энергоцеха Вадим Муратшин.

- Для нынешнего состава ансамбля «Ляйсян» это была первая поездка в столицу. Зал очень тепло принял наших артистов, соприкоснувшись с самобытностью народа Башкирии, нашим национальным колоритом и уникальным музыкальным инструментом – в программу выступления мы включили соло на курае. Башкирскую народную песню «Кавалерийский конь со звездочкой во лбу» исполнил танцор Тагир Танатов, - рассказала начальник управления социальных проектов АО «Учалинский ГОК» Гюзель Лукманова.

АНТ «Ляйсян» открыл праздничный концерт тремя номерами: «Наш праздник», «Проказница» и «Укротители». Эти танцы для первого состава ансамбля «Ляйсян» когда-то поставил известный хореограф, Заслуженный деятель искусств БАССР и РСФСР Файзи Гаскаров. Национальные костюмы и артистизм наших танцоров покорил зрителей – зал отблагодарил их бурными овациями. Не менее ярко выступил и Вадим Муратшин, проникновенно исполнивший песню «Шаймуратов-генерал».

В концерте также приняли участие Заслуженная артистка России Варвара, обладатель премий "Шансон года", "Звезды дорожного радио", "Золотой граммофон» Сергей Войтенко, Заслуженный артист России Денис Майданов, вокальный квартет Группа «Республика».

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