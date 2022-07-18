«20 главных событий России за 20 лет»: продовольственная безопасность

Многие жители России с содроганием вспоминают 90-е годы. Почти 10 лет страна деградировала, экономика рушилась, у людей не было уверенности в завтрашнем дне. Одной из примет того времени была гуманитарная помощь. Страна, которая когда-то победила голод и первой запустила человека в космос, не могла накормить сама себя. Мы были вынуждены просить продовольственную помощь у других стран. Миллионы россиян выживали на картошке и капусте, которую сами выращивали на огородах. Но за последние 20 лет ситуация резко изменилась. Россия смогла восстановить сельское хозяйство, развить производство продуктов питания настолько, теперь наша страна стала ключевым игроком на рынке продовольствия в мире.