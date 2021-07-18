В России выделили 204 млрд рублей на выплаты для школьников

В России выделили 204 млрд рублей на выплаты для школьников
В России выделили 204 млрд рублей на выплаты для школьников
Вчера, 17:46ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Единовременную выплату в 10 тыс. руб. могут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 204 млрд рублей на выплаты для школьников. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению пресс-службы кабмина, по указу президента все семьи, в которых растут дети школьного возраста, к началу учебного года получат по 10 тыс. руб. на каждого такого ребенка. Распоряжение о выделении на эти цели более 204 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Уточняется, что единовременную выплату могут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей в возрасте от шести до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года включительно. Также обратиться за выплатами могут молодые люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о новых мерах поддержки семей с детьми. Заявления на выплаты будут приниматься с 15 июля текущего года, обратиться за единовременной выплатой можно до конца октября. Первые выплаты начнутся 16 августа.

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