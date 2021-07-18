ЕР объявила об открытии интернет-портала для сбора предложений в народную программу

«Единая Россия» запустила интернет-портал NP.ER.RU, на котором каждый гражданин может внести свои предложения для народной программы партии. Также здесь можно оценить идеи, сформулированные другими пользователями, которые разбиты на 9 направлений.

По мнению секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, партия стремится создать действительно народную программу. Оптимальным вариантом для этого будет изучение общественного мнения. «Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам. Чтобы ни одно предложение не потерялось и получило свое развитие и отражение сначала в нашей программе, а затем воплотилось в жизнь», – цитирует Турчака nashgorod.ru. Примечательно то, что партия задействует для сбора мнений россиян различные каналы коммуникации. Если кому-то неудобно подавать свое предложение через интернет, можно сделать это в приемной депутатов по округам от «Единой России» или в общественных приемных партии, заполнив специальную анкету. Кроме этого, в каждом субъекте Федерации проводятся общественные слушания. В них принимают участие представители различных НКО, активисты, политики, бизнесмены и чиновники. Официальный сайт партии ER.ru, сообщает, что уже были проведены две стратегические сессии, касающиеся ключевых аспектов народной программы. Первая сессия была посвящена теме защиты семей с детьми, вторая касалась поддержки инвалидов. Участники обсуждения выдвинули ряд интересных инициатив. В частности, поступило предложение о расширении возможностей применения маткапитала. Организации, которые помогают семьям с детьми решать жилищные проблемы, было предложено поощрять налоговыми льготами. Также обсуждали вопрос адаптации городских пространств под запросы лиц с ограниченными возможностями здоровья, поддержка требуется им и в связи с особенностями их обучения и трудоустройства. “Наши активисты, в том числе депутаты, ведут работу по формированию предложений в народную программу. Я сам ездил в Янаул, Нефтекамск, Чишминский, Салаватский, Дуванский районы. Местный актив вносит конкретные предложения. Например, в Янауле медики предложили возвратить подчинение системы здравоохранения с регионального на местный уровень. Пандемия показала, что отсутствие полномочий у местных органов власти негативно сказывается на оперативности принятия решений. В части здравоохранения поступило также предложение по строительству нового здания детской поликлиники в Янауле, так как сегодня помещение не приспособлено под эти цели. В Чишминском районе есть предложение по строительству объездной дороги. Инициативы в народную программу собираются также на сходах граждан. Порядка 16 тысяч депутатов ОМСУ провели данную работу. Мы рассчитываем, что у нас по итогам будет большой пакет наказов”, - сказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter