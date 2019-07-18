Верховный суд Башкирии не стал менять меру пресечения мужу Луизы Хайруллиной

Сегодня, 18 июля, в Верховном суде Башкирии состоялось рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры, считающей, что муж Луизы Хайруллиной, похитившей почти 25 млн рублей из салаватского отделения «Россельхозбанка», не должен оставаться под домашним арестом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Верховного суда РБ Вадима Хабирова.

Напомним, Орджоникидзевский суд Уфы на прошлой неделе принял решение поместить Марата Хайруллина под домашний арест в связи с тем, что две несовершеннолетние дочки супругов-гангстеров оставались на попечении пожилого отца Луизы.

Таким образом, Марат Хайруллин останется под домашним арестом как минимум до 10 сентября. Тем временем его жена Луиза находится под следствием в одиночной камере СИЗО пока до 2 сентября.

Уточним, Луиза Хайруллина с семьей скрылась в конце мая, после этого стало известно, что с места ее работы пропало около 25 млн рублей. Всю семью объявили в розыск. Задержали их в начале июля на съемной квартире в Казани. Муж Луизы рассказал в ток-шоу «Пусть говорят», что потратил похищенные средства на ставки на спортивных тотализаторах и попросил всю страну помочь им собрать средства для возмещения ущерба банку.