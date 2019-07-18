В Уфе в следующие выходные пройдет семейный этно-фестиваль кумыса «Йайляу»

27–28 июля на территории ипподрома «Акбузат» пройдет этно-фестиваль башкирского кумыса «Йайляу» (в переводе с башкирского - пастбище). Кумысоделы со всей республики выставят на продажу свой лучший напиток. Они также посоевнуются между собой за звание лучшего.

Организаторы обещают гостям настоящий праздник: в программе ожидается этно-ярмарка, концерт, мастер-классы для детей и взрослых, этно-дворик и детская зона. Будет организована зона отдыха с кумыс-баром и чайной, а также фестиваль еды «Ашмаркет».

Во второй день фестиваля можно посмотреть всей семьей скачки на очередном этапе конноспортивного турнира Тerra Bashkiria.

Основная цель фестиваля — возрождение и пропаганда бренда «башкирский кумыс». Благодаря фестивалю, можно познакомиться и поддержать сельхозпроизводителей и малое предпринимательство РБ.