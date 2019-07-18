В Гринпис выяснили, что диоксида азота в Уфе больше, чем в Казани

Уфа обошла Казань в рейтинге загрязненности воздуха диоксидом азота, но уступила в этом Москве, Челябинску, Новосибирску, Екатеринбургу и другим городам, заняв восьмое место. Greenpeace выпустил рейтинг российских городов по загрязнению воздуха диоксидом азота. Рейтинг составляли на основе данных со спутников проекта Tropomi с июня 2018 года по май 2019 года.

Данные позволяют оценить уровень превышения вредного вещества практически в любой точке мира.

Диоксид азота (NO2) — опасный токсичный газ, который вызывает респираторные симптомы и заболевания лёгких при остром воздействии и увеличивает риск хронических заболеваний при длительном воздействии.

Напомним, что весной в Уфе трижды фиксировалось превышение ПДК по пыли. По-прежнему тяжелая экологическая ситуация наблюдается в Сибае, в карьере которого до сих пор сохраняются очаги тления.