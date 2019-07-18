В Благовещенске объявлен режим ЧС из-за ливней

На населенный пункт обрушились сильные ливни. Об этом информирует RNS.

Для борьбы с последствиями разгула стихии создан оперативный штаб. В него поступает информация от Единой дежурной диспетчерской службы. Последняя непрерывно собирает и обрабатывает данные о происходящем в городе.

Сотрудники коммунальных служб откачивают воду с улиц Благовещенска. Затопленными остаются ряд трасс и жилых домов. Специально созданная комиссия начала оценку причиненного водой ущерба.