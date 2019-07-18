Фото: pxhere.com
В Благовещенске объявлен режим ЧС из-за ливней
18 июля, 16:04Общество
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Власти Благовещенска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.
На населенный пункт обрушились сильные ливни. Об этом информирует RNS.
Для борьбы с последствиями разгула стихии создан оперативный штаб. В него поступает информация от Единой дежурной диспетчерской службы. Последняя непрерывно собирает и обрабатывает данные о происходящем в городе.
Сотрудники коммунальных служб откачивают воду с улиц Благовещенска. Затопленными остаются ряд трасс и жилых домов. Специально созданная комиссия начала оценку причиненного водой ущерба.
Представители администрации Благовещенска рассказали, что работы по ликвидации последствий ливней будут оплачены из резервного фонда. По словам синоптиков, за последние два дня в городе выпало около половины месячной нормы осадков. Информации о пострадавших пока нет.
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