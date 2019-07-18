В Башкирии почти через полмесяца нашли девочку, которую увез из дома отец

Сегодня, 18 июля, стало известно, что найдена четырехлетняя девочка, которая пропала еще 29 июня. Подробности сообщили в следкоме.

Об исчезновении дочки в полицию сообщила жительница Кармаскалинского района республики, она рассказала, что ее бывший муж увез ребенка из дома в неизвестном направлении против воли матери.

Было возбуждено уголовное дело. По данным следкома, поиски велись весьма интенсивно и дали результаты.

Девочка была найдена у родственников отца в Ишимбае. Сейчас ее уже вернули маме.