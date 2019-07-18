В Башкирии почти через полмесяца нашли девочку, которую увез из дома отец
18 июля, 16:15ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Об исчезновении ребенка мать заявила еще 29 июня.
Сегодня, 18 июля, стало известно, что найдена четырехлетняя девочка, которая пропала еще 29 июня. Подробности сообщили в следкоме.
Об исчезновении дочки в полицию сообщила жительница Кармаскалинского района республики, она рассказала, что ее бывший муж увез ребенка из дома в неизвестном направлении против воли матери.
Было возбуждено уголовное дело. По данным следкома, поиски велись весьма интенсивно и дали результаты.
Девочка была найдена у родственников отца в Ишимбае. Сейчас ее уже вернули маме.
- После установления всех обстоятельств произошедшего действиям отца ребенка будет дана правовая оценка, - говорится в официальном сообщении следкома.
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