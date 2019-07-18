В Башкирии нашли 17 тысяч литров паленого алкоголя, который разводили в машинке «Фея»

40-летнего жителя Стерлитамака подозревают в организации подпольного производства паленого алкоголя, его хранении и продаже. Весь контрафактный товар он хранил в различных контейнерах в своем гараже. Там полицейские в ходе рейда нашли и различные ингредиенты для производства спирта, канистры, производственное оборудование. Проведены обыски. Все оборудование изъято оперативниками МВД по РБ.

Примечательно, что часть спирта, судя по опубликованным полицейскими снимкам, злоумышленник разводил в стиральной машинке «Фея».

Продажей, производством и хранением не соответствующего ГОСТам алкоголя, он занимался с 2016 года.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 171.3 УК РФ - незаконный оборот алкогольной и спиртсодержащей продукции.