В Башкирии нашли 17 тысяч литров паленого алкоголя, который разводили в машинке «Фея»
Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.
40-летнего жителя Стерлитамака подозревают в организации подпольного производства паленого алкоголя, его хранении и продаже. Весь контрафактный товар он хранил в различных контейнерах в своем гараже. Там полицейские в ходе рейда нашли и различные ингредиенты для производства спирта, канистры, производственное оборудование. Проведены обыски. Все оборудование изъято оперативниками МВД по РБ.
Примечательно, что часть спирта, судя по опубликованным полицейскими снимкам, злоумышленник разводил в стиральной машинке «Фея».
Продажей, производством и хранением не соответствующего ГОСТам алкоголя, он занимался с 2016 года.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 171.3 УК РФ - незаконный оборот алкогольной и спиртсодержащей продукции.
Ранее Медиакорсеть писала о том, как в том же Стерлитамаке чета супругов пыталась откупиться взяткой за 300 литров паленого алкоголя. Супруга владельца незаконного бизнеса предложила полицейскому откуп в размере 100 тысяч рублей. Оперативник отказался и доложил обо всем своем вышестоящему начальству.