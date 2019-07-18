В Башкирии будущих учителей решили поддержать миллионами
В республике планируют выделить 200 миллионов рублей на целевое обучение будущих учителей.
Об этом стало известно по итогам очередного «Образовательного часа» в правительстве Башкирии. Власти региона всерьез обеспокоены тем, что доля молодых учителей в школах республики на сегодняшний день составляет около 3 процентов. А учитывая демографическую проблему, в будущем ожидается дефицит учителей. Такие данные озвучил ректор БГПУ Салават Сагитов. Возраст подавляющего числа педагогов уже преодолел 40 лет.
Среди мер преодоления возможной критической ситуации - введение программы «Сельский учитель», в рамках которой будущие учителя районных школ будут получать миллион в качестве поддержки.
Также будет вестись переподготовка учителей на базе педуниверситета. На программу целевого обучения планируется выделить 200 миллионов рублей. Соответствующее поручение дал Радий Хабиров.
Ранее Медиакорсеть подробно писала о том, как и почему молодежь Башкирии уезжает учиться в другие регионы.
В 2018 году на коллегии министерства экономического развития в Уфе в качестве основной проблемы назвали высокий отток из региона квалифицированных кадров и молодежи с высоким потенциалом. Тогда в числе причин эксперты называли низкий уровень зарплат, а также промышленную модель, узко ориентированную на нефтяную отрасль, неразвитость вторичных отраслей и культуры, что вызывает отток наиболее креативной молодежи.
Подводя итоги ЕГЭ в текущем году, практически сразу за сообщением о 109 башкирских школьниках, которые набрали 100 баллов, региональное министерство образования отметило, что большая часть стобалльников (68%) собирается уехать поступать в вузы за пределами республики — Москву, Петербург и Казань. В прошлом году за пределы региона уехало 35 из 58 учеников сдавших ЕГЭ на 100 баллов.
При этом в башкирских вузах, по сравнению с другими регионами, достаточно низкая доля бюджетных мест в отличие от той же Оренбургской области - 35 против 45 процентов.