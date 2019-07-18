Пять старых домов в историческом центре Уфы объявили памятниками истории и культуры

Сегодня, 18 июля, на официальном правовом портале республики опубликованы приказы о включении в реестр памятников истории и культуры регионального значения пяти домов, расположенных по улице Октябрьской революции в Уфе. Охранный статус получили дом-притча Спасской церкви (№37), дом Иванова с кирпичными воротами (№38), усадьба Шамовых (№49/1), западный дом усадьбы Борисовых (№58) и второй дом усадьбы Поносовых (№67).

Соответствующие приказы были подписаны 4 июля, но опубликованы вот только теперь. До последнего времени дома находились в перечне выявленных объектов культурного наследия. Уточняется, что под охрану взяты не только сами особняки, так и их декоративные элементы.

Вышеупомянутые особняки относятся к концу XIX-началу XX века. Если говорить конкретно про каждый дом, то один из них (дом Поносовых) – кирпичный одноэтажный, дом-притча Спасской церкви – деревянный с мезонином, в котором жил краевед Петр Ищериков, а остальные дома – двухэтажные из кирпича.

Напомним, ранее вице-премьер Татарии указал Хабирову на проблемы сохранения памятников истории в Уфе. Василь Шайхразиев написал письмо врио главы РБ Радию Хабирову с просьбой сохранить историческое наследие в Уфе, которое нуждается во внимании.

Также добавим, что в последнее время проблема сохранения архитектурного и исторического наследия Уфы стоит особенно остро. Только за последние два месяца в Уфе снесли очередной памятник архитектуры 19 века - дореволюционный магазин - торговую лавку 1890 года постройки по адресу: улица Красина, 38. Также буквально на глазах горожан развалился знаменитый Дом Тихониных. Однако одним из самых главных символов уходящей старой Уфы, стал, пожалуй, дом Видинеева, которыйсгорел прямо на глазах у шокированных уфимцев, что немаловажно, за несколько дней до суда, где должна была решиться его судьба.