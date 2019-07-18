Путин лично наградил экипаж, посадивший самолет с горящим двигателем в Уфе

Напомним, ЧП произошло 22 августа 2018 года в аэропорту в Уфе. Борт авиакомпании Red Wings, вылетавший с пассажирами из Уфы в Сочи через несколько минут после взлета вынужден был совершить аварийную посадку. Шокированные пассажиры даже сняли на видео искрящийся левый двигатель. К счастью, никто не пострадал, однако часть пассажиров тогда отказалась лететь в Сочи на самолете и выбрала другой способ передвижения, либо вовсе отказалась от своих планов.