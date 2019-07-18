Путин лично наградил экипаж, посадивший самолет с горящим двигателем в Уфе
ЧП произошло в августе прошлого года.
Накануне, 17 июля, стало известно, что президент России Владимир Путин присвоил государственные награды экипажу, который 22 августа прошлого года посадил самолет с горящим двигателем в уфимском аэропорту.
Ордена Мужества получили командир экипажа Юрий Хорьговский и его главные помощники – второй пилот Владимир Павленко и бортинженер Сергей Лакида. Остальные члены экипажа – бортпроводники Евгения Егошина, Петр Михайлов, Руслан Тимербаев и Ларита Мурадова награждены медалями Нестерова.
Напомним, ЧП произошло 22 августа 2018 года в аэропорту в Уфе. Борт авиакомпании Red Wings, вылетавший с пассажирами из Уфы в Сочи через несколько минут после взлета вынужден был совершить аварийную посадку. Шокированные пассажиры даже сняли на видео искрящийся левый двигатель. К счастью, никто не пострадал, однако часть пассажиров тогда отказалась лететь в Сочи на самолете и выбрала другой способ передвижения, либо вовсе отказалась от своих планов.