После ЧП с пенсионером в Башкирии введут сопровождение пожилых по пути из больницы

Накануне, 17 июля, депутат Госсобрания Башкирии Римма Утяшева поделилась свои впечатлениями после поездки в Октябрьский, куда мониторинговая группа ездила для выяснения обстоятельств скандальной истории с пенсионером, пропавшим после визита в больницу.

Напомним, 67-летнего Николая Акимова искали почти неделю со 2 по 8 июля. Волонтеры нашли его в очень плохом состоянии в поросшем кустарником овраге в 500 метрах от больницы, куда он приходил в день исчезновения. Однако пожилому человеку отказали в госпитализации и отправили домой. Что было дальше и как пенсионер оказался в овраге, пока точно неизвестно. Он провел на холодной земле несколько суток и только чудом выжил.

Главврач Октябрьской городской больницы №1 Сергей Иванов сообщил, что, по предварительным данным, в момент обращения Николая Акимова в больницу у него не было показаний для госпитализации, поэтому пенсионера отправили домой. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственного дыхания.

Римма Утяшева уточнила, что двоюродная сестра к медикам никаких претензий не имеет. Как только состояние Николая Акимова стабилизируется, его планируется перевезти в Республиканскую клиническую больницу в Уфе.