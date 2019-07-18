После ЧП с пенсионером в Башкирии введут сопровождение пожилых по пути из больницы
Депутат Госсобрания РБ Римма Утяшева выступила с таким предложением.
Накануне, 17 июля, депутат Госсобрания Башкирии Римма Утяшева поделилась свои впечатлениями после поездки в Октябрьский, куда мониторинговая группа ездила для выяснения обстоятельств скандальной истории с пенсионером, пропавшим после визита в больницу.
Напомним, 67-летнего Николая Акимова искали почти неделю со 2 по 8 июля. Волонтеры нашли его в очень плохом состоянии в поросшем кустарником овраге в 500 метрах от больницы, куда он приходил в день исчезновения. Однако пожилому человеку отказали в госпитализации и отправили домой. Что было дальше и как пенсионер оказался в овраге, пока точно неизвестно. Он провел на холодной земле несколько суток и только чудом выжил.
Главврач Октябрьской городской больницы №1 Сергей Иванов сообщил, что, по предварительным данным, в момент обращения Николая Акимова в больницу у него не было показаний для госпитализации, поэтому пенсионера отправили домой. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственного дыхания.
Римма Утяшева уточнила, что двоюродная сестра к медикам никаких претензий не имеет. Как только состояние Николая Акимова стабилизируется, его планируется перевезти в Республиканскую клиническую больницу в Уфе.
Римма Утяшева после поездки в Октябрьский также заявила, что есть идея законодательно прописать правило, по которому врачи не должны отпускать из стационара пожилых людей без сопровождения – родственников или медперсонала. Данная инициатива будет рассмотрена на одном из ближайших заседаний в региональном парламенте.